Sarri-Lazio aria di addio: Palladino prima scelta dei bookmaker, ma in quota avanza la pazza idea Klose

Aria di rivoluzione in casa Lazio. Sarà un’estate caldissima per le panchine di Serie A, pronte a dare vita a un valzer di allenatori dai risvolti imprevedibili. Chi sembra ormai avere la valigia in mano è sicuramente Maurizio Sarri: tra tensioni societarie, malumori della piazza e un mercato prima bloccato e poi che non lo ha soddisfatto, il tecnico toscano vede il suo ciclo biancoceleste al capolinea.

La dirigenza biancoceleste sta già pensando al sostituto e, come riporta Agipronews, per i bookmaker in pole c’è Raffaele Palladino, in rotta con l’Atalanta portata comunque in Conference League e dato alla Lazio a 2,00 dai betting analyst di Sisal e Snai.

Insegue in quota a 5,00 Fabio Grosso, reduce da un’ottima stagione con il Sassuolo. Nelle ultime ore però si è affacciata la suggestione Miroslav Klose: l'ex bomber, rimasto nel cuore della tifoseria laziale, cerca la grande chance da allenatore e un suo clamoroso ritorno a Roma prende corpo a 6 volte la posta. Più staccato Thiago Motta (7,50), il nome più caldo delle ultime ore, ancora sotto contratto con la Juventus, e voglioso di rilanciarsi dopo l’ultima negativa esperienza in bianconero.