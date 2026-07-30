Cardone: "Sono andati via coloro che univano lo spogliatoio. Ratkov? Si aspettano offerte..."
Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo la rosa biancoceleste e alla situazione che sta vivendo il club
Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo la rosa biancoceleste e alla situazione che sta vivendo il club.
L'intervento di Cardone a Radiosei
Momento difficile anche sul mercato, soprattutto in difesa.
Gigot e Patric sono scomparsi e non si sa quando torneranno disponibili, Romagnoli ieri ha lavorato in gruppo ma si sono riattivati dal Qatar, quindi sono ripartire le trattative per il suo approdo all’Al-Sadd.
Poi Tavares, dopo l’iniziale feeling con Gattuso, ora è di nuovo sul mercato anche se offerte non ci sono. Non a caso ieri è stato accostato alla Lazio un terzino sinistro, Becker. Fabiani è sempre stato un estimatore, lo tutela anche ora, quindi lo cederebbe solo davanti ad un’offerta importante.
Dia e Noslin potrebbero restare, Gattuso vuole insistere con loro; si aspettano invece offerte per Ratkov.
Il gruppo è cambiato proprio, sono andati via coloro che univano lo spogliatoio. Poi c’è Cataldi ma al momento non è costantemente in rosa. Uno come Taylor non lo puoi perdere. Chiaro che di discussioni in campo, con Spalletti o Gasperini su tutti, ne ne verificano tante, d’altro canto vedere coinvolto Taylor in questo momento è chiaro chiedersi cosa accadrà. Nella Lazio di oggi questi episodi, nella loro ‘normalità’, possono portare a conseguenze diverse