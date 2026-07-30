Cardone: "Sono andati via coloro che univano lo spogliatoio. Ratkov? Si aspettano offerte..."

Giulio Cardone ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei riguardo la rosa biancoceleste e alla situazione che sta vivendo il club.

Momento difficile anche sul mercato, soprattutto in difesa.

Gigot e Patric sono scomparsi e non si sa quando torneranno disponibili, Romagnoli ieri ha lavorato in gruppo ma si sono riattivati dal Qatar, quindi sono ripartire le trattative per il suo approdo all’Al-Sadd.

Poi Tavares, dopo l’iniziale feeling con Gattuso, ora è di nuovo sul mercato anche se offerte non ci sono. Non a caso ieri è stato accostato alla Lazio un terzino sinistro, Becker. Fabiani è sempre stato un estimatore, lo tutela anche ora, quindi lo cederebbe solo davanti ad un’offerta importante.