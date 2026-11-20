Lazio-Lecce: i convocati di mister Gennaro Gattuso
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata da Gennaro Gattuso per Lazio-Lecce
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso nota la lista dei convocati diramata da Gennaro Gattuso per Lazio-Lecce.
Il comunicato
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di domani contro il Lecce (ore 15:00).
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
La probabile formazione
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.