Gabriele Sandri, 19 anni dalla morte del tifoso della Lazio

Gabriele Sandri morì l’11 novembre 2007 a Badia al Pino. Diciannove anni dopo, il giovane tifoso della Lazio continua a essere ricordato sugli spalti, dagli amici, dalla famiglia e dall’intera tifoseria.

Il viaggio verso Inter-Lazio e la sosta a Badia al Pino

Dj romano e grande tifoso biancoceleste, Gabriele era diretto a Milano con alcuni amici per assistere alla partita tra Inter e Lazio. Durante una sosta si verificarono momenti di tensione tra tifosi.

Un agente della Polizia Stradale esplose alcuni colpi di pistola. Uno raggiunse Sandri mentre si trovava all’interno di un’automobile.

La condanna definitiva di Luigi Spaccarotella

Per la morte di Gabriele, Luigi Spaccarotella fu condannato in via definitiva dalla Cassazione il 14 febbraio 2012. La pena fu di nove anni e quattro mesi per omicidio volontario con dolo eventuale.

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