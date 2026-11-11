Lazio, Piazza della Libertà cambia volto: conclusa la grande riqualificazione

Lazio, rinasce Piazza della Libertà: nuovo volto per il luogo dove tutto ebbe inizio

Piazza della Libertà cambia volto e torna a valorizzare uno dei luoghi più significativi della storia della Lazio. Sono terminati gli interventi di riqualificazione e abbellimento del giardino della piazza nella quale, nel 1900, nacque la Società Podistica Lazio.

Oggi, mercoledì 11 novembre, alle ore 13, si è svolto l'incontro tra il Primo Municipio di Roma Capitale e la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS per presentare i lavori conclusi. Nuovi viali, pavimentazione e un'area attrezzata per lo sport restituiscono un volto rinnovato a uno dei salotti più nobili della Città Eterna.

Una giornata dal significato ancora più profondo per il mondo biancoceleste. Proprio l'11 novembre 2007 moriva Gabriele Sandri, tifoso laziale. Per mantenerne vivo il ricordo, la famiglia ha fortemente voluto la nascita della Fondazione Gabriele Sandri, realtà che proprio da Piazza della Libertà ha dato vita a numerose iniziative sociali e benefiche nel nome di Gabriele.

Secondo quanto riportato dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS, la conclusione degli interventi rappresenta un nuovo passo nel percorso di valorizzazione di un luogo indissolubilmente legato alla storia biancoceleste.

Piazza della Libertà, nuovi viali e un'area dedicata allo sport

È proprio da Piazza della Libertà che ebbe inizio un'avventura lunga ormai oltre 126 anni. Una storia che nel tempo ha attraversato campi di gioco, piscine, fiumi e laghi, parquet dei palazzetti, piste degli stadi, cieli e montagne. Ovunque fosse possibile praticare sport, lì è arrivata la Lazio.

I lavori sono stati realizzati attraverso risorse PNRR, nell'ambito del progetto Caput Mundi, gestito dal Ministero del Turismo e la cui attuazione è stata affidata alla Struttura commissariale per il Giubileo 2025. Gli interventi hanno interessato diverse zone del giardino con l'obiettivo di aumentarne fruibilità, accessibilità e qualità urbana.

Sono stati costruiti tre nuovi viali. Il primo collega via Cesi con l'interno del giardino. Il secondo attraversa la zona centrale dell'area in direzione del viale interno già esistente, mentre il terzo conduce verso la Torretta della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

È stata inoltre realizzata la pavimentazione dello spazio che circonda la Torretta lungo i tre lati rivolti verso il giardino. Nell'area centrale sono state posizionate anche due lastre di travertino, utilizzate per la copertura e il livellamento dello spazio.

Particolare attenzione è stata riservata allo sport. Sul lato del giardino rivolto verso Ponte Regina Margherita è nata una nuova area attrezzata. Sono state installate una struttura calistenica con barre per le trazioni e panca, collocata su una pavimentazione antitrauma, oltre a una struttura bikefit.

All'incontro hanno preso parte l'assessore municipale Stefano Marin e i rappresentanti della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

Fondazione Lazio: «Un luogo dove 126 anni fa è iniziata la nostra storia»

Grande soddisfazione è stata espressa da Marco Chiarion Casoni, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS.

«Siamo orgogliosi e felici che Piazza della Libertà, sede della nascita e parte fondamentale della storia della nostra Società, sia stata interessata da un intervento così importante – dichiara Casoni –. La riqualificazione, il rinnovamento degli spazi e la presenza di nuove attrezzature sportive restituiscono alla piazza una maggiore qualità e una nuova capacità di essere vissuta dalla cittadinanza».

Il percorso, tuttavia, non si fermerà con la conclusione di questi lavori.

«Ma il progetto di valorizzazione non finisce qui – aggiunge Casoni –. Insieme al Primo Municipio stiamo lavorando per continuare ad abbellire e valorizzare Piazza della Libertà. Per noi è particolarmente significativo poter contribuire alla cura di un luogo nel quale, 126 anni fa, è iniziata la storia della Lazio. Ringraziamo le istituzioni e l'architetto Romolo Crescenzi per il lavoro svolto e per aver reso possibile questa evoluzione».

Soddisfazione anche da parte del Municipio Roma I Centro. L'assessore Stefano Marin ha sottolineato il valore dell'intervento per la città e per il territorio.

«Ringrazio la Fondazione S.S. Lazio 1900 ETS per la collaborazione e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi interventi. Piazza della Libertà è un luogo importante per la storia sportiva e per la vita del nostro territorio. Siamo felici di restituire ai cittadini uno spazio più bello, accessibile e vivibile», dichiara Marin.

Una Piazza della Libertà rinnovata, dunque, ma sempre profondamente legata alle proprie radici. Proprio lì dove, 126 anni fa, iniziò la storia della Lazio.