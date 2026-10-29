Cardone: "Le ultime dall'infermeria: quando tornano Marusic e Rovella"

Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

La Lazio non si può più nascondere per l’Europa, come obiettivo se lo merita. Considerando il momento, con Milan e Juventus che non danno segnali di buona salute e il Napoli che fatica un po’, è giusto fare un pensiero sull’Europa. Soprattutto per come si sta esprimendo la Lazio, che le sue vittorie le sta meritando. Credo sia giusto alzare il livello delle aspettative e c’è da vedere come reagirà la squadra.

Il secondo gol di Noslin è anche un po’ frutto dell’alchimia del momento. A me è sempre piaciuto, ma stanno andando tutti un po’ oltre. Come dice Gattuso, c’è il rischio della ‘musata’ e sarà interessante vedere la reazione.

Le perplessità sul poter continuare così sono legate a ciò che potrà accadere a gennaio e allo stadio vuoto, che è un fattore.