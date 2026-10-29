Cardone: "Le ultime dall'infermeria: quando tornano Marusic e Rovella"

Le dichiarazioni del giornalista Giulio Cardone ai microfoni di Radiosei

Ginevra Sforza /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
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Nell'intervento radiofonico di questa mattina il giornalista Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio.

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Cardone a Radiosei

La Lazio non si può più nascondere per l’Europa, come obiettivo se lo merita. Considerando il momento, con Milan e Juventus che non danno segnali di buona salute e il Napoli che fatica un po’, è giusto fare un pensiero sull’Europa. Soprattutto per come si sta esprimendo la Lazio, che le sue vittorie le sta meritando. Credo sia giusto alzare il livello delle aspettative e c’è da vedere come reagirà la squadra.

Il secondo gol di Noslin è anche un po’ frutto dell’alchimia del momento. A me è sempre piaciuto, ma stanno andando tutti un po’ oltre. Come dice Gattuso, c’è il rischio della ‘musata’ e sarà interessante vedere la reazione.

Le perplessità sul poter continuare così sono legate a ciò che potrà accadere a gennaio e allo stadio vuoto, che è un fattore. 

Il punto dall'infermeria

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