La Società ringrazia i tifosi: "Avete nuovamente dimostrato cosa significhi essere la Lazio"

La Società biancoceleste ha pubblicato un video sui propri social per ringraziare la tifoseria per la spettacolare coreografia e l'amore durante la finale.

leri sera avete trasformato lo stadio in qualcosa che va oltre una partita di calcio. Una scenografia straordinaria. Un senso di appartenenza che ha attraversato oltre ogni settore, ogni bandiera, ogni coro. Dal primo all'ultimo minuto avete dimostrato ancora una volta cosa significhi essere la S.S. Lazio.

A nome della Società, della squadra e di tutto il Club: grazie.

Per il sostegno. Per la passione. Per lo spettacolo che avete regalato a tutti noi ed al calcio italiano.