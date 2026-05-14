Derby Roma-Lazio, due importanti recuperi per il mister Gasperini: ecco di chi si tratta

Il momento tanto atteso dalle due tifoserie rivali si avvicina. Nonostante non si abbia ancora certezza dell'orario o della giornata, tra domenica e lunedì la città di Roma si fermerà per il derby della Capitale. In vista dell'importante gara, il mister Gasperini ha recuperato due pedine.

Recuperi in rosa: torna Lorenzo Pellegrini

Non arrivano buone notizie da Trigoria per i colori biancocelesti. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, in vista del Derby, la sponda giallorossa ritrova il suo leader: Lorenzo Pellegrini è tornato ad allenarsi in gruppo. Il capitano della Roma ha smaltito la lesione al flessore e sarà regolarmente in campo a guidare la manovra di Gasperini. Per la difesa della Lazio, un cliente scomodo in più da monitorare con la massima attenzione per evitare che le sue imbucate possano decidere la sfida.

Il ritorno di Dovbyk: pericolo per la difesa

A complicare i piani tattici della Lazio c'è anche il ritorno di Artem Dovbyk. L'attaccante ucraino, fermo da ben quattro mesi, ha scelto proprio la settimana della stracittadina per tornare a disposizione. Anche se non potrà avere i novanta minuti nelle gambe, la sua fisicità rappresenta un’insidia enorme, specialmente a gara in corso. I centrali laziali dovranno fare gli straordinari per contenere un centravanti che, nonostante la lunga assenza, ha fame di gol e voglia di lasciare il segno.