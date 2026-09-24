Frattesi, Lazio e Olimpico: «I laziali? Me li godo in trasferta. Sostegno immenso»

Frattesi, Lazio e Olimpico: «I laziali? In trasferta sostegno immenso»

Davide Frattesi parla dal ritiro della Nazionale italiana e torna inevitabilmente sulla Lazio. Il centrocampista romano si prepara a ritrovare un Olimpico pieno, con 32mila biglietti venduti, dopo aver vissuto lo stadio deserto con la maglia biancoceleste per lo sciopero del tifo contro la gestione Lotito.

Per il 27enne sarà il primo grande colpo d'occhio all'Olimpico dal suo ritorno. Frattesi, però, distingue nettamente le due situazioni: «Va scisso il discorso della Nazionale, che ha sempre avuto un gran seguito. Ci saranno i miei famigliari e parenti. I laziali me li godo in trasferta dove ci stanno già dando un sostegno immenso».

A Venezia i sostenitori biancocelesti sono stati il dodicesimo uomo in campo. Frattesi, invece, è apparso un po' sotto tono. Una situazione comprensibile considerando che non collezionava quattro presenze consecutive da titolare da tre anni e mezzo.

Frattesi scherza sulla condizione: «C'erano i dinosauri»

Il centrocampista affronta il tema con una battuta: «C'erano i dinosauri», scherza riferendosi all'ultima volta in cui aveva trovato una simile continuità.

Le sensazioni fisiche, però, sono positive: «Ora mi sento bene a livello fisico. A volte voglio strafare perché finalmente sto giocando, ma fa parte del processo».

Frattesi sta dando tutto per la Lazio, contribuendo alla corsa dei biancocelesti oltre i propri limiti e fino al primo posto. Ma quando il discorso si sposta sullo scudetto, il tono cambia.

Lazio prima, Frattesi frena sullo scudetto

«Dovete chiedere ai ragazzi dell'Inter e della Roma. Quello è un discorso che non mi riguarda».

Frattesi ammette invece di essere rimasto sorpreso dall'impatto avuto dalla Lazio in campionato, soprattutto dopo il difficile inizio della stagione: «Onestamente non mi aspettavo quest'avvio di campionato dopo l'eliminazione choc in Coppa Italia con il Mantova».

La vera forza della squadra, secondo il centrocampista, nasce però all'interno di Formello: «Quello che mi piace è che si è creato un bel gruppo a Formello e questo fa la differenza, perché riesci a smaltire bene le delusioni e a ricaricarti al massimo».

Una Lazio capace quindi di rialzarsi dopo essere caduta in basso. Ripartire da zero e ritrovarsi così in alto.