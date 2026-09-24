Lotito: "Le norme devono essere cambiate, il Parlamento può farlo. Sull'Iva e i riscatti..."

Ginevra Sforza /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
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Nel corso di un evento alla Camera dei Deputati, in cui sono presentati i primi risultati della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, presieduta da Massimiliano Atelli, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto il suo intervento, soffermandosi sulla possibilità di un cambiamento delle norme.

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Lotito in Parlamento

Le norme si applicano ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento. Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell’anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l’Iva, poi c’è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all’estero, dove bisogna anticipare meno cassa. FIGC? Non ne parlo.

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