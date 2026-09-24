Lotito: "Le norme devono essere cambiate, il Parlamento può farlo. Sull'Iva e i riscatti..."
Nel corso di un evento alla Camera dei Deputati, in cui sono presentati i primi risultati della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, presieduta da Massimiliano Atelli, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto il suo intervento, soffermandosi sulla possibilità di un cambiamento delle norme.
Lotito in Parlamento
Le norme si applicano ma devono essere cambiate e può farlo il Parlamento. Vi pare normale che i calciatori in altre leghe possono essere riscattati in qualsiasi momento dell’anno e noi, che siamo scienziati, non possiamo? Se uno costa 10 milioni qui lo paghi più di 12 per l’Iva, poi c’è la fideiussione. È un danno che favorisce gli acquisti all’estero, dove bisogna anticipare meno cassa. FIGC? Non ne parlo.