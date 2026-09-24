Lotito: "Le norme devono essere cambiate, il Parlamento può farlo. Sull'Iva e i riscatti..."

Nel corso di un evento alla Camera dei Deputati, in cui sono presentati i primi risultati della commissione per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche, presieduta da Massimiliano Atelli, anche il presidente della Lazio Claudio Lotito ha fatto il suo intervento, soffermandosi sulla possibilità di un cambiamento delle norme.

Lotito in Parlamento