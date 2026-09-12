Amorim: "Abbiamo bisogno di giocatori che si posizionano bene ..."
Le parole dell'allenatore del Milan, Amorim, prima del match contro la Lazio
Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
Le parole di Amorim
Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
L'intervista
A Torino non abbiamo creato pericoli, abbiamo bisogno di giocatori che si posizionano bene e mettano al momento giusto la qualità.
Su Loftus-Cheek
Ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore determinante, deve essere più coinvolto per novanta minuti.
Su Rabiot
Può più controllare il gioco a differenza di Musah, c'è bisogno di questo. Rabiot a livello di corsa può arrivare in quella zona di campo.