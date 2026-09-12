Amorim: "Abbiamo bisogno di giocatori che si posizionano bene ..."

Le parole dell'allenatore del Milan, Amorim, prima del match contro la Lazio

Alisia Cerqua /
amorim
Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Le parole di Amorim

Amorim, allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn. 

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L'intervista 

A Torino non abbiamo creato pericoli, abbiamo bisogno di giocatori che si posizionano bene e mettano al momento giusto la qualità. 

Su Loftus-Cheek

Ha tutte le caratteristiche per essere un giocatore determinante, deve essere più coinvolto per novanta minuti. 

Su Rabiot 

Può più controllare il gioco a differenza di Musah, c'è bisogno di questo. Rabiot a livello di corsa può arrivare in quella zona di campo. 

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