Gattuso: "I giocatori devono mettere passione..."
"Nuno è particolare, dopo una partita ha bisogno del suo tempo di recupero..."
Le parole di Gattuso
Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn, in occasione della partita che si svolgerà tra poco contro il Milan.
L'intervista
Ringrazio Amorim per quello che ha detto ieri. Io avevo vicino a me dei campioni ed è stato tutto più facile. I giocatori devono mettere passione. Siamo usciti dal primo turno in Coppa Italia, i ragazzi credono in quello che stiamo facendo. Hanno tecnica, hanno sempre quattro cinque giocatori in area. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita.
Su Nuno Tavares
Nuno è un giocatore da Real Madrid… destro sinistro, velocità. Nuno è particolare, dopo una partita ha bisogno del suo tempo di recupero, è un ragazzo educato e per bene. Ci vuole un po' di tempo ma sa che ha talento. Poteva fare 10-12 anni nel Real Madrid per le qualità che ha.