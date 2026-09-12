Gattuso: "I giocatori devono mettere passione..."

"Nuno è particolare, dopo una partita ha bisogno del suo tempo di recupero..."

Alisia Cerqua /
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
Gennaro Gattuso - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

Le parole di Gattuso

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn, in occasione della partita che si svolgerà tra poco contro il Milan.

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L'intervista
 

Ringrazio Amorim per quello che ha detto ieri. Io avevo vicino a me dei campioni ed è stato tutto più facile. I giocatori devono mettere passione. Siamo usciti dal primo turno in Coppa Italia, i ragazzi credono in quello che stiamo facendo. Hanno tecnica, hanno sempre quattro cinque giocatori in area. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita.

Su Nuno Tavares

Nuno è un giocatore da Real Madrid… destro sinistro, velocità. Nuno è particolare, dopo una partita ha bisogno del suo tempo di recupero, è un ragazzo educato e per bene. Ci vuole un po' di tempo ma sa che ha talento. Poteva fare 10-12 anni nel Real Madrid per le qualità che ha.

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