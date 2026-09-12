Gattuso: "I giocatori devono mettere passione..."

Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Dazn, in occasione della partita che si svolgerà tra poco contro il Milan.

Ringrazio Amorim per quello che ha detto ieri. Io avevo vicino a me dei campioni ed è stato tutto più facile. I giocatori devono mettere passione. Siamo usciti dal primo turno in Coppa Italia, i ragazzi credono in quello che stiamo facendo. Hanno tecnica, hanno sempre quattro cinque giocatori in area. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra partita.