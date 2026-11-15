Lotito sulla Reggina: «non sono soldi che provengono dalla Lazio»

Claudio Lotito afferma che la Reggina è di suo figlio, che ha scelto di investire nel club, e che la proprietà amaranto è distinta da quella della Lazio. Secondo quanto riportato da Seried24, Le parole arrivano dopo il 3-2 sul Sambiase nello scontro diretto per la vetta: la Reggina è ora sola al primo posto nel girone.

Nella conferenza stampa al termine della partita, riportata da Seried24, Lotito ha affrontato anche la propria ricandidatura a consigliere federale, il progetto a Reggio Calabria e il tema delle strutture.

La ricandidatura e le riforme del calcio

Parlando delle elezioni, Lotito ha collegato la scelta di rimettersi in gioco alla propria esperienza e alla necessità di riformare il calcio: «Ho lavorato per tanti anni come consigliere federale e consigliere di Lega, cercando sempre di contribuire alla crescita del sistema calcio. Ho deciso di rimettermi in gioco perché ritengo necessario un percorso di riforme che renda il calcio italiano più moderno, sia dal punto di vista organizzativo che normativo. Esistono ancora regole che non rispondono più alle esigenze attuali di un settore che ha assunto un’importanza economica notevole. Bisogna avere una visione e costruire qualcosa che possa durare nel tempo».

Lotito ha poi chiarito le ragioni della sua scelta: «Ho deciso di ricandidarmi come consigliere federale non per una questione personale, ma per mettere a disposizione l’esperienza maturata in questi anni. Ho contribuito a diverse riforme, anche sul piano economico e normativo, e credo che il sistema abbia ancora bisogno di cambiamenti importanti. L’obiettivo è lavorare nei prossimi due anni per rendere il calcio italiano più moderno, sostenibile e organizzato».

Il progetto Reggina e le strutture

Sull’impegno a Reggio Calabria, Lotito ha escluso che si tratti di un’esperienza temporanea: «Non sono arrivato a Reggio Calabria per caso e non considero questa esperienza una parentesi. Ho scelto di impegnarmi in questo progetto perché credo di poter contribuire a risolvere determinati problemi».

Ha quindi parlato del rapporto con il sindaco Cannizzaro e delle proprie origini: «Con il sindaco Cannizzaro condividiamo un’affinità caratteriale e la volontà di lavorare concretamente per il territorio. Ho anche origini calabresi da parte di mio padre e conosco l’importanza che qui assumono valori come dignità, orgoglio e senso di appartenenza».

Quanto al Sant’Agata, Lotito ha legato il lavoro sulle strutture alla prospettiva politica e sportiva della città: «Ancora è prematuro, lavoriamo in sinergia con l'amministrazione sulle strutture. Si apre una stagione nuova in termini politici e sportivi, Reggio è un territorio abbandonato dalla politica da tanto tempo».

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