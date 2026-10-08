Lazio-Monza, Gattuso in conferenza stampa: ecco quando
Alla vigilia del match Lazio-Monza, in programma domenica 11 ottobre alle 15.00, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, interverrà in conferenza stampa
Alla vigilia del match Lazio-Monza, in programma domenica 11 ottobre alle 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma, il tecnico della Lazio, Gennaro Gattuso, interverrà in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello.
Il comunicato della Lazio
Il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso, in vista del match Lazio-Monza, interverrà in conferenza stampa sabato 10 ottobre alle ore 14:00, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.
Dove seguirla
L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su sslazio.it, sull'App ufficiale della S.S. Lazio, su Lazio Style Radio, anche in FM sugli 89.3 MHz, sul canale YouTube del Club, e Sportitalia.