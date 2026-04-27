La Moviola di Lazio-Udinese: partita tranquilla per Bonacina ma non manca qualche sbavatura

Qualche piccolo errore senza causare danni per l'arbitro lombardo

Leoni Andrea /
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Si è conclusa da pochi istanti la sfida che chiude questa 34sima giornata del campionato di Serie A. Lazio e Udinese a sfidarsi con il risultato finale din . Per quanto riguarda la direzione della gara, affidata a Kevin Bonacina, la partita è stata tranquilla, senza alcun episodio difficile da giudicare e con il fischietto di Lecco che ha condotto il match con lo stesso metro di giudizio ma sbagliando qualche piccolo episodio per delle situazioni in mezzo al campo.

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