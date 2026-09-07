La moviola di Udinese-Lazio 1-2: pioggia di cartellini per Tremolada, ma mancano alcuni gialli

Di seguito l'analisi delle decisioni arbitrali condotte da Paride Tremolada relative alla sfida tra Udinese e Lazio.

La gestione dei cartellini in Udinese-Lazio

Coadiuvato dagli assistenti Rossi e Monaco, con Maresca IV uomo, e con Maggioni al VAR e Rutella all'AVAR, il fischietto di Monza ha ammonito nel corso del match tra Udinese e Lazio: Piotrowski al 12'; Miller al 22'; Isaksen 24'; Karlstrom al 47'; Bayo al 67'; Bertola all'84'.

I casi di moviola nel primo tempo

Cartellino giallo - 12'

Il primo giocatore a finire sul libretto dei cattivi di Tremolada è Piotrowski, per una trattenuta su Frattesi, che ha portato ad una punizione a favore della Lazio, non capitalizzata però dai biancocelesti. Corretta ammonizione

Manca una sanzione a Karlstrom - 20'

Nel corso della gara Tremolada non fischia un'ammonizione per

Karlstrom, autore di un fallo evidente su Taylor: un ampio braccio alzato al limite dell'area biancoceleste, che però non viene stato fischiato né con un'ammonizione né con un fallo.

Cartellino giallo per Miller - 22'

Altra ammonizione in casa dell'Udinese: Miller blocca Frattesi in ripartenza. Tremolada non ha dubbi e segnala l'infrazione.

Sanzione per Isaksen - 24'

Ammonito Isaksen per aver protestato, dopo aver chiesto una rimessa laterale a favore della Lazio.

Altro giallo mancato per Karlstrom, ma poco dopo arriva la sanzione - 47'

Pestone di Karlstrom su Tavares. Step on foot evidente, che avrebbe meritato un cartellino giallo, ma anche in questo caso per Tremolada non c'è nulla. Ma poco due minuti il giocatore bianconere riceve la prima sanzione del match, dopo numerosi falli commessi, ancora una volta per un contrasto su Tavares.

Il secondo tempo

Dopo quattro sanzioni solo nel primo tempo, Tremolada ridimensione il metodo arbitrale e fischia due falli evidenti prima di Bayo, intervenuto imprecisamente sulla ripartenza di Tavares e poi sul tocco di mano di Bertola all'84'

La direzione arbitrale di Tremolada

Voto: 5

Nonostante la pioggia di cartellini, la direzione arbitrale del fischietto di Monza è stata segnata da due cartellini mancanti a due giocatori dell'Udinese. In particolare, pesa il caso Karlstrom, autore del gol del vantaggio, ma che sarebbe dovuto essere ammonito in più un'occasione. In sostanza è stata una direzione poco precisa e con troppe sbavature.