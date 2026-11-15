Italia-Belgio, convocati: Frattesi e Cambiaghi fuori per infortunio

Roberto Mancini ha inserito Alphadjo Cissé, Honest Ahanor, Mattia Liberali e Niccolò Pisilli tra i convocati dell’Italia per la sfida al Belgio. Sono le quattro novità rispetto alla partita vinta contro la Francia.

Italia-Belgio, cosa serve agli Azzurri

La gara con il Belgio chiude la fase a gironi di Nations League. Dopo la vittoria sulla Francia, all’Italia basterà uno dei due risultati su tre per passare il turno e raggiungere i quarti di finale. Un successo permetterebbe inoltre agli Azzurri di chiudere al primo posto in classifica.

Le novità e gli assenti rispetto alla Francia

Tra i convocati per il Belgio trovano posto Cissé, Ahanor, Liberali e Pisilli. Restano fuori gli infortunati Frattesi e Cambiaghi, insieme a Sebastiano Esposito, non ancora pienamente recuperato, e Samuele Ricci.

in tribuna ci saranno anche Gatti e Palma.

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