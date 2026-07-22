Lazio, Gimenez è il grande sogno: ecco la strategia per provarci
I biancocelesti seguono Santiago Gimenez, ma l'affare con il Milan sarebbe possibile soltanto in prestito.
La Lazio continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo e, secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i nomi che fanno sognare l'ambiente biancoceleste c'è quello di Santiago Gimenez.
L'attaccante del Milan, reduce da un Mondiale complicato con il Messico, è attualmente fermo ai box. Nonostante questo, il centravanti non sembrerebbe rientrare nei piani di Ruben Amorim, situazione che potrebbe aprire uno spiraglio sul mercato.
Il sogno della Lazio si chiama Gimenez
La società biancoceleste osserva con attenzione l'evolversi della situazione. Gimenez rappresenta uno dei profili più graditi per rinforzare l'attacco, anche se l'operazione si presenta particolarmente difficile.
Operazione possibile solo in prestito
Al momento, infatti, la trattativa sarebbe percorribile esclusivamente con la formula del prestito. Un'eventuale apertura potrebbe arrivare soltanto ad agosto inoltrato, quando il mercato entrerà nella sua fase decisiva.
La Lazio resta quindi alla finestra, consapevole delle difficoltà dell'affare ma pronta a cogliere eventuali opportunità qualora si creassero le condizioni giuste.