Giordano: "Ballottaggio Pinamonti-Noslin? Il titolare è chi gioca meglio. Sarebbe giusto..."

L'ex bomber biancoceleste Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei ha commentato gli ultimi aggiornamenti in casa Lazio. Di seguito le sue parole.

Immagino, per questo, una partita in discesa. Il martellamento di Gattuso è uno dei simboli della mentalità che ha utilizzato anche da calciatore. Il primo tempo di Venezia è sicuramente quello su cui ha battuto in questi giorni. Ma nessuna squadra può permettersi di sottovalutare nessuno.

Pinamonti-Noslin? Il titolare è chi gioca meglio. Adesso l’olandese vorrà mantenere questa posizione con l’ex Sassuolo che vorrà guadagnare punti. Noi vogliamo tutto e subito, l’esempio è David che alla Juventus era stato battezzato ed a Madrid segna sempre. Serve pazienza. Staremo a vedere anche il carattere di Pinamonti. Se davvero perde fiducia per queste gare in cui non ha il posto assicurato. Può essere uno stimolo o un freno. Detto questo, se dovesse essere confermato Noslin con il Monza sarebbe giusto. Gli attaccanti vivono per il gol e quando c’è un attaccante che segna si spiege per un altro. Un controsenso.