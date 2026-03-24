Lazio, Basic salta la Croazia: il club pensa al piano per il rientro

Toma Basic deve rimandare l'appuntamento con la sua Nazionale. Dopo sei anni di assenza, il centrocampista aveva finalmente ricevuto la pre-convocazione dalla Croazia, ma i problemi fisici delle ultime settimane lo hanno costretto al forfait. Invece di volare in ritiro, il giocatore è rimasto a Formello per curarsi e cercare di mettersi alle spalle l'infortunio che lo tormenta da tempo.

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Recupero a Formello

L'obiettivo del croato, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, è sfruttare questa sosta per risolvere definitivamente il fastidio all'adduttore. Lo staff medico della Lazio sta lavorando per rimetterlo in sesto il prima possibile, permettendogli di tornare ad allenarsi regolarmente con il gruppo agli ordini di Maurizio Sarri già nei prossimi giorni.

Il ritorno di Basic

Il rientro di Basic è fondamentale per il finale di stagione biancoceleste. Anche se la sua presenza contro il Parma il 4 aprile resta in dubbio, il giocatore punta a riprendersi presto il posto da titolare sulla mezzala destra. Il suo ritorno offrirebbe a Sarri una valida alternativa a Dele-Bashiru, apparso poco costante nelle ultime prestazioni, garantendo più equilibrio al centrocampo.