Lazio, il Corriere dello Sport non ha dubbi: Provstgaard è il nuovo pilastro di Sarri!

Da "riserva di lusso" a colonna portante: Oliver Provstgaard si è preso la difesa della Lazio. Soprannominato il "gigante d’emergenza" dal Corriere dello Sport, il centrale danese ha dimostrato un feeling immediato con la tattica di Maurizio Sarri. L'ultima prova del nove è stata la sfida contro il Bologna, dove è entrato a freddo per sostituire l'infortunato Gila senza sbagliare un colpo.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

La scalata continua: direzione Nazionale

Le ottime prestazioni in Serie A hanno varcato i confini nazionali. In questi giorni, Provstgaard ha lasciato Formello per la sua prima storica convocazione con la Danimarca. Un premio meritatissimo per un difensore che, nelle ultime nove giornate, è sempre sceso in campo, collezionando finora 18 presenze stagionali in maglia biancoceleste.

Una certezza per il futuro di Sarri

In una difesa che si prepara a cambiare volto nei prossimi mesi, il danese è l'unico vero punto fermo. Con Gila ancora in dubbio per la ripresa del campionato, sarà di nuovo lui a guidare il reparto arretrato. Per Sarri non ci sono dubbi: Provstgaard è la garanzia per blindare la porta della Lazio.