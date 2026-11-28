La Lazio ha avviato negli ultimi giorni contatti con Beppe Riso per valutare un’operazione per Lorenzo Pirola. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Il difensore dell’Olympiacos interessa anche alla Roma e vorrebbe tornare a giocare in Serie A.

Pirola mette in pausa il rinnovo con l’Olympiacos

Pirola si sta mettendo in luce in Grecia, al Pireo, ma sente la mancanza dell’Italia. Per questo il suo entourage, guidato da Riso, ha sospeso i colloqui con l’Olympiacos per un possibile rinnovo: il contratto attuale scade nel 2028.

La priorità del difensore è un ritorno in Serie A, probabilmente la prossima estate. La possibilità potrebbe però presentarsi già nella sessione invernale, la cui apertura ufficiale è prevista per il 28 dicembre. Più di un club ha iniziato a sondare il terreno.

La Roma lo segue, la Lazio parla con Riso

La Roma monitora Pirola da tempo. Per le sue caratteristiche, il difensore potrebbe giocare nel terzetto di Gian Piero Gasperini sia da braccetto sinistro sia da centrale.

Negli ultimi giorni si è mossa anche la Lazio, che ha preso contatto con Riso per esaminare i contorni di un possibile affare. L’interesse biancoceleste apre così una sfida di mercato con la Roma per il giocatore.

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