Emergenza totale: si ferma anche Motta, non ci sarà al derby

Piove sul bagnato in casa Lazio, dopo le tante assenze già annunciate per il derby di domani, Sarri dovrà fare i conti con un altro infortunato.

Si ferma Motta, al suo posto Furlanetto

Motta - Fraioli

Come riportato da Alfredo Pedullà, domani a difendere i pali nel derby non ci sarà Edoardo Motta, che ha riportato un infortunio, al suo posto giocherà Furlanetto, il terzo portiere, che ha recuperato dai problemi fisici avuti nelle ultime settimane.

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