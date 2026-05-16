Derby Roma-Lazio: ansia per Gasperini, un giallorosso si ferma nella rifinitura

Il pranzo della domenica si serve all'Olimpico con un Derby della Capitale ad altissima tensione! Domani alle 12:00, Roma e Lazio si sfidano in un insolito quanto caldissimo scontro all'ora di pranzo, dopo giorni di trattative per evitare la concomitanza con il tennis al Foro Italico. I giallorossi si giocano il tutto per tutto per un posto in Champions League in contemporanea con le altre big, mentre i biancocelesti scendono in campo per segnare il loro dominio sulla città.

Roma, possibile stop per un giallorosso

Una brutta tegola dell'ultimo minuto in casa giallorossa alla vigilia del big match, infatti, il club di Gasperini rischia seriamente di dover fare a meno del suo motore di centrocampo: Manu Koné. Come riferito dall'inviato di Sky Sport Paolo Assogna direttamente da Trigoria, il centrocampista francese ha accusato un problema muscolare proprio durante la rifinitura, costringendo lo staff medico agli straordinari per tentare un recupero che al momento sembra davvero difficile.

Derby, problemi anche in casa Lazio

Anche in casa biancoceleste è scattata la piena emergenza alla vigilia del Derby, a partire dal portiere: out Motta per un infortunio nella rifinitura, tra i pali ci sarà Furlanetto. In difesa Sarri deve fare a meno dello squalificato Romagnoli e dell'indisponibile Patric; spazio quindi alla coppia Provstgaard-Gila, con lo spagnolo che stringerà i denti non essendo al 100%. Sulle fasce, con Marusic confermato a destra (ma pronto a traslocare a sinistra), Nuno Tavares rischia la panchina dopo il brutto errore contro l'Inter: è ballottaggio aperto con Pellegrini e Lazzari. I veri nodi per Sarri sono a centrocampo e in attacco. In mediana l'unico sicuro di una maglia è Taylor: Basic è affaticato e Cataldi convive con una tendinopatia agli adduttori, motivo per cui Rovella si candida in regia con Dele-Bashiru mezzala. Davanti, invece, peserà l'assenza dell'ultim'ora di Zaccagni per un problema muscolare: Pedro è in netto vantaggio per sostituirlo nel tridente, completato da Noslin al centro e uno tra Isaksen e Cancellieri a destra.