Conferenza Gasperini: "Lazio? Ottima squadra ma l'unica motivazione è ostacolarci. Sarri?..."

Il mister Giampiero Gasperini ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia del derby della Capitale, in programma domani alle ore 12:00.

La conferenza stampa di Gasperini

Caos calendari

Noi siamo così motivati e dentro questa rincorsa di provare a giocare per il 4° posto che siamo quelli meno accreditati a rispondere. Avremmo giocato a qualunque ora e qualunque giorno, ma non è stato un esempio di grande programmazione. Dispiace per i tifosi, anche quelli delle altre città e questo ha creato anche per le squadre stesse un disagio. Il fatto di giocare 5 partite contemporaneamente lo trovo molto bello, che poi si giochi a mezzogiorno non è il massimo.

Lazio

La Lazio è comunque un'ottima squadra, hanno finito la stagione e l'unica motivazione è impedire alla Roma di raggiungere il traguardo massimo. Noi abbiamo motivazioni molto più vere e legate al risultato, ma non toglie le difficoltà della gara. Il derby è sempre difficile da giocare per tutti.

Rinnovo di Dybala

L'importante è che entrambe le parti, proprietà e giocatore, abbiano quest'idea. Io la trovo molto positiva, quando c'è volontà da entrambe le parti si può trovare una soluzione.

Il progetto della Roma

Il centro del progetto Roma ce l'ha la società, molto più ampio e più completo. A partire dallo stadio, dalla continuità che può dare negli investimenti e soprattutto nella programmazione. Io mi occupo della parte tecnica, quelle sono le mie responsabilità. Cercare di raggiungere il migliore dei traguardi e migliorare la squadra. La presenza è fondamentale perché quando c'è la presenza della proprietà tutto quanto funziona meglio. C'è meno gente che riporta le cose, c'è molta più possibilità di avere rapporti diretti senza intermediari che, volontariamente o meno, cambiano le opinioni. E poi quello che ritengo fondamentale è che le decisioni diventano veramente veloci. Spero che anche nei prossimi giorni Ryan riesca ad avere, oltre la velocità con gli agenti dei calciatori, anche un rapporto di conoscenza con i giocatori che per questa società stanno dando il massimo. Indipendentemente da quale sarà il futuro dei singoli. È qualcosa che dà ancora un valore maggiore, si vive anche di questo.

La proposta di Sarri di non presentarsi

Io penso che il calcio sia bello giocarlo, al di là di Sarri che poteva avere le sue giustificazioni. Togliamo un po' di pressioni negative, cominciamo a divertirci nelle partite, per quanto noi ci giochiamo molto. Ma lo stadio pieno e una partita di calcio devono essere uno spettacolo.

Gli uomini-derby

Ci credo che alcuni giocatori che sono cresciuti nella propria squadra e arrivano a giocare i derby li sentono in maniera diversa da chi magari arriva da fuori e ha una percezione diversa. Questo a volte li porta emotivamente a non fare delle buone prestazioni, altre volte a esaltarsi. Sicuramente Pellegrini è tra quelli che è stato spesso decisivo nei derby, arriva da un infortunio. si è allenato tutta la settimana e se è a posto faccio affidamento su di lui, dall'inizio o a partita in corso.

L'ambiente

In questo momento giochiamo contro noi stessi, abbiamo un traguardo da poter raggiungere e che fino a qualche tempo fa sembrava molto più difficile, quindi la nostra concentrazione domani è sul campo e su quello dobbiamo ragionare. Sappiamo che vincere domani ci mancherebbe qualche coppo per chiudere la casa e quindi dobbiamo fare attenzione forte sulla gara.

La società è qui, sta facendo molto, chiaramente adesso siamo sul campionato dove mancano due giornate e abbiamo già la certezza minima dell'Europa League e questo è un bel traguardo. Abbiamo lasciato alle spalle Atalanta e Bologna che hanno fatto la Champions oltre alla Lazio, siamo alla pari col Milan, a -1 dalla Juve e a -3 dal Napoli. Chiaro che questo non ci deve togliere fame e provare a fare qualcosa di più in queste due giornate.

Il 4° posto

Siamo tutte sul filo e il Como che è stata la grande sorpresa, per gioco e risultati. A parte l'Inter che ha fatto corsa a sé, siamo davvero tutti vicini. Ho sempre pensato che per il 4° posto si arrivava fino alla fine, magari non con così tante squadre coinvolte. Ancora un segnale di grande merito da parte nostra, in una stagione vissuta con tanti infortuni e siamo ancora lì vicino, questo ci dà ancora più motivazione e forza.

Derby

Ha detto che non viene Sarri (ride ndr). Mi aspetto una partita vera, chiaro che la Lazio non avrà un morale straordinario ma questo non significa che non faranno di tutti per rovinarci il derby

Tifosi

Il messaggio vorrei darlo sul campo a fine partita. Io sono riconoscente verso i tifosi, è stata una stagione straordinaria sotto quest'aspetto, non era facile ottenere la credibilità di questa gente. Adesso aspettiamo queste due partite, vorrei in qualche modo sdebitarmi con un bel risultato.

Dovbyk

Finalmente è arrivato in squadra e ha ricominciato, è un piacere rivederlo in campo. Dietro ci sono tanti sacrifici dei ragazzi, insieme a medici e fisioterapisti, per tornare da infortuni così lunghi. Non è facile pensare che domani possa giocare, perché i mesi fuori sono stati tanti, però il fatto che abbia recuperato è molto positivo.

Il cambio dopo Parma

Chiaro che eravamo fuori e ci siamo ritrovati dentro, questa è una bella spinta. È vero che soprattutto all'andata non riuscivamo a recuperare le partite dopo lo svantaggio, poi c'è stata un'inversione di tendenza, dovuta probabilmente anche alla fiducia acquisita. A Parma se vogliamo c'è anche un pizzico di fortuna, però ad esempio con la Juventus li avevamo subiti. Questa capacità è un qualcosa che per la squadra ha un valore, ha aumentato la fiducia di poter ribaltare le partite.

L'importanza del Derby della Capitale