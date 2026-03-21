Lazio, Hysaj risponde alla chiamata: il CT Sylvinho lo convoca per la missione Mondiale

Il commissario tecnico dell'Albania, Sylvinho, ha ufficializzato la lista dei convocati per gli importanti impegni di marzo, e tra i nomi spicca ancora una volta quello di Elseid Hysaj. Il difensore della Lazio si conferma un pilastro fondamentale della sua nazionale, pronto a portare esperienza e solidità sulla fascia. Per il terzino è tempo di lasciare momentaneamente Formello per mettersi a disposizione del gruppo e preparare una sfida che si preannuncia decisiva.

Missione Mondiale: la sfida contro la Polonia

Il focus della selezione albanese è tutto sulla cruciale sfida contro la Polonia, un match fondamentale per il cammino di qualificazione al prossimo Mondiale. Hysaj e compagni sanno che non si può sbagliare se si vuole mantenere vivo il sogno iridato. Dopo aver rifinito la preparazione con il club, il difensore è pronto a dare il massimo in una gara di alto livello internazionale, rappresentando i colori biancocelesti anche con la maglia delle "Aquile" albanesi.

I convocati