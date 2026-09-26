Altri giorni di stop per Marusic, sarà disponibile contro la Juventus

I tempi di recupero di Marusic

Con Marusic infortunato dopo pochi minuti nella prima di Campionato contro il Bologna, Gattuso ha messo in campo il classe 2003, Floriani Mussolini, che ha fatto il suo esordio in Serie A. Secondo quanto raccolto dall'edizione odierna de Il Messaggero, Marusic potrebbe attendere qualche giorno in più prima di rientrare, precisamente sarà disponibile nella gara contro la Juventus. Salterà quindi il match contro il Monza, fissato per l'11 ottobre alle ore 15:00, per poi ritornare a dispozione nella settima giornata di Campionato contro la Juventus in trasferta.