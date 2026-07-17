Lazio Primavera: dalla Francia arriva Eone

Emmanuel Eone

Come riportato da Lorenzo Canicchio, la Lazio Primavera un nuovo calciatore: Emmanuel Eone, centravanti classe 2009. L'attaccante non ha rinnovato con il Caen ed è già in fase di preparazione con il nuovo club: si sta infatti allenando con la Primavera, sotto la guida del mister Francesco Punzi.

La sua esperienza

Eone, nonostante il suo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, la scorsa stagione è stato il miglior marcatore dell'Under 17 Nazionali del Caen, con cui ha collezzionato 15 reti. Adesso il calciatore seguirà le indicazioni di Punzi, che dopo l'esperienza alla guida dell'Under 18, è stato nominato allenatore della squadra Primavera. Il giocatore si allenerà con la squadra biancoceleste nel ritiro ad Ovindoli, iniziato il 15 Luglio, e avrà la possibilità di conoscere la Prima Squadra, allenata dal mister Gennaro Gattuso, il 20 Luglio in un'amichevole di allenamento. L'esordio ufficiale della stagione è in programma il 22 agosto contro la formazione salentina a Lecce.