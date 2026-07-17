Lazio Primavera: dalla Francia arriva Eone

Il nuovo nome della Lazio Primavera, lascia il Caen: il calciatore si sta allenando ad Ovindoli con la squadra biancoceleste

Alisia Cerqua /
Francesco Punzi
Marco Rosi

Emmanuel Eone 

Come riportato da Lorenzo Canicchio, la Lazio Primavera un nuovo calciatore: Emmanuel Eone, centravanti classe 2009. L'attaccante non ha rinnovato con il Caen ed è già in fase di preparazione con il nuovo club: si sta infatti allenando con la Primavera, sotto la guida del mister Francesco Punzi. 

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La sua esperienza 

Eone, nonostante il suo infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, la scorsa stagione è stato il miglior marcatore dell'Under 17 Nazionali del Caen, con cui ha collezzionato 15 reti. Adesso il calciatore seguirà le indicazioni di Punzi, che dopo l'esperienza alla guida dell'Under 18, è stato nominato allenatore della squadra Primavera. Il giocatore si allenerà con la squadra biancoceleste nel ritiro ad Ovindoli, iniziato il 15 Luglio, e avrà la possibilità di conoscere la Prima Squadra, allenata dal mister Gennaro Gattuso, il 20 Luglio in un'amichevole di allenamento. L'esordio ufficiale della stagione è in programma il 22 agosto contro la formazione salentina a Lecce. 

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