L'Atletico Madrid tiene stretto Alvarez: "Non accetteremo offerte da 100, 150, 200 milioni..."
"La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito..."
Il no dell'Atletico Madrid
Il club blocca la cessione di Julian Alvarez. Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle dichiarazioni del presidente Miguel Ángel Gil Marin si apprende che l'Atletico Madrid non è disposto a vedere il calciatore per nessuna cifra, neanche per 200 milioni di euro: “La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito”. Nonostante il suo desiderio di voler lasciare l'Atletico Madrid, prima del Mondiale, per unirsi al Barcellona e realizzare il sogno, Alvarez resterà in Spagna. Il suo contratto è valido fino al 2030. Il club spagnolo lo acquistò a titolo definitivo, nel 2024, per 75 milioni di euro. Il presidente è stato chiaro: non si accettano offerte, il calciatore argentino non partirà.
Miguel Ángel Gil Marin, continua:
Lo abbiamo detto al Barcellona, agli agenti del giocatore, al giocatore stesso. Siamo il miglior posto al mondo per lui e vogliamo che sia il nostro attaccante titolare".