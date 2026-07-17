L'Atletico Madrid tiene stretto Alvarez: "Non accetteremo offerte da 100, 150, 200 milioni..."

"La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito..."

Alisia Cerqua /
Atletico Madrid
Shaun Botterill

Il no dell'Atletico Madrid 

Il club blocca la cessione di Julian Alvarez. Come riportato da Alfredo Pedullà, nelle dichiarazioni del presidente Miguel Ángel Gil Marin si apprende che l'Atletico Madrid non è disposto a vedere il calciatore per nessuna cifra, neanche per 200 milioni di euro: “La nostra risposta è sempre la stessa: non accetteremo nessuna cifra, è un no infinito”. Nonostante il suo desiderio di voler lasciare l'Atletico Madrid, prima del Mondiale, per unirsi al Barcellona e realizzare il sogno, Alvarez resterà in Spagna. Il suo contratto è valido fino al 2030. Il club spagnolo lo acquistò a titolo definitivo, nel 2024, per 75 milioni di euro. Il presidente è stato chiaro: non si accettano offerte, il calciatore argentino non partirà.

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Miguel Ángel Gil Marin, continua:

Lo abbiamo detto al Barcellona, agli agenti del giocatore, al giocatore stesso. Siamo il miglior posto al mondo per lui e vogliamo che sia il nostro attaccante titolare". 

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