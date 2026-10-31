Lazio-Cagliari, accessi modificati per Distinti Sud Est e Curva Maestrelli

Abbonati e possessori di biglietti dei due settori dovranno entrare da Piazza Lauro De Bosis per la gara delle 15:00.

Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

Secondo quanto riportato da S.S. Lazio, Per Lazio-Cagliari, gli abbonati e i possessori di biglietti dei Distinti Sud Est e della Curva Maestrelli potranno accedere esclusivamente da Piazza Lauro De Bosis.

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Varchi di Viale delle Olimpiadi non utilizzabili

Per motivi di ordine pubblico, chi deve raggiungere i due settori non potrà entrare dai varchi di Viale delle Olimpiadi.

La disposizione per abbonamenti e biglietti

L’indicazione riguarda tutti i titolari di abbonamento o di biglietto dei Distinti Sud Est e della Curva Maestrelli.

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