Lazio-Cagliari, accessi modificati per Distinti Sud Est e Curva Maestrelli
Abbonati e possessori di biglietti dei due settori dovranno entrare da Piazza Lauro De Bosis per la gara delle 15:00.
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Secondo quanto riportato da S.S. Lazio, Per Lazio-Cagliari, gli abbonati e i possessori di biglietti dei Distinti Sud Est e della Curva Maestrelli potranno accedere esclusivamente da Piazza Lauro De Bosis.
Varchi di Viale delle Olimpiadi non utilizzabili
Per motivi di ordine pubblico, chi deve raggiungere i due settori non potrà entrare dai varchi di Viale delle Olimpiadi.
La disposizione per abbonamenti e biglietti
L’indicazione riguarda tutti i titolari di abbonamento o di biglietto dei Distinti Sud Est e della Curva Maestrelli.