Dario Canovi, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Nell'intervista ha commentato il momento della Nazionale e ha detto la sua sul campionato, definendo la Lazio la grande sorpresa del torneo.

Il Belgio è una grande squadra. Le grandi squadre nascono da un grande centrocampo e il Belgio lo ha. In Nazionale si vede il vero De Bruyne, noi abbiamo contrapposto calciatori che non possono certo essere considerati di pari livello. L'Italia è una squadra che esprime i valori del calcio italiano, guardate anche sul piano fisico: il Belgio ci ha sovrastato. È un bravo allenatore. Ma il materiale a disposizione è questo. E quando incontriamo le squadre che giocano il calcio attuale si vedono i valori. Mi spaventa vedere quale sarà il programma del nuovo presidente federale. Con Malagò, tutta la vita. All'inizio non ero favorevole a lui, considerato anche che sono suo amico. Pensavo non avesse il coraggio di fare certe cose, invece ce l'ha. Dopo il caos ha scelto lui Mancini e non s'è fatto imporre altri nomi. E ha preso l'allenatore migliore, quello più giusto.