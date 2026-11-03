Pinamonti segna e pesa: il 52% dei suoi gol è stato decisivo

Non conta soltanto quanto segna un attaccante, ma anche quanto incidono le sue reti. Andrea Pinamonti offre una fotografia significativa sotto questo aspetto: dalla stagione 2021/22, il 52% dei suoi gol in Serie A è risultato decisivo.

Il centravanti ha realizzato 26 reti decisive su 50 complessive, contribuendo a un saldo di 38 punti. Nel conteggio rientra anche il gol del definitivo 2-1 della Lazio contro il Cagliari.

Pinamonti, 26 gol decisivi dalla stagione 2021/22

Il periodo analizzato parte dal 2021/22, stagione nella quale l’attaccante classe 1999 ha raggiunto per la prima volta la doppia cifra di reti in Serie A.

Da allora, più della metà dei suoi gol ha avuto un peso sul risultato. Il dato dei 38 punti va letto secondo il criterio indicato nella rilevazione: rappresenta la differenza rispetto ai punti che le sue squadre avrebbero ottenuto sottraendo le reti considerate decisive.

Una statistica che mette in evidenza l’incisività del centravanti e aggiunge una chiave di lettura al suo rendimento realizzativo.

Dal Sassuolo all’Empoli: il dettaglio dei punti conquistati

Il contributo più consistente arriva dall’esperienza al Sassuolo: 25 gol complessivi, dei quali 13 decisivi, per un totale di 20 punti attribuiti alle sue marcature.

Con l’Empoli, Pinamonti ha invece firmato 13 reti: 7 decisive, con un’incidenza di 10 punti. Al Genoa, il bilancio riportato è di 10 gol, dei quali 5 decisivi, per 6 punti.

Tre esperienze che, insieme ai primi numeri in biancoceleste, compongono il totale delle 50 reti prese in esame.

Lazio, il gol al Cagliari vale due punti in più

Il capitolo Lazio conta finora 2 gol, con una rete decisiva e 2 punti attribuiti alle marcature dell’attaccante.

A incidere è il sigillo del 2-1 contro il Cagliari: sottraendo quella rete, il risultato sarebbe stato un pareggio. Da qui la differenza tra il punto della parità e i tre della vittoria.

Per Pinamonti, dunque, una rete che alimenta il bottino personale e soprattutto sposta il risultato della squadra. È proprio questo il filo conduttore della statistica: 26 volte su 50, i suoi gol hanno fatto la differenza.