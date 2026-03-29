Cataldi e Basic verso il rientro. Motta è tornato a Roma e…

Come riportato da Il Messaggero, dopo il weekend di riposo, domani la ripresa a Formello senza i nazionali nel segno della prudenza.

Verso il rientro

Alle prese coi postumi di una botta alla zona lombare rimediata col Milan, Motta è rientrato anzitempo a Roma in via precauzionale dal ritiro dell’Under 21. Sabato difenderà regolarmente i pali della Lazio. Se col ginocchio di Gila prevarrà la massima cautela, è atteso parzialmente in gruppo Cataldi, reduce dalle noie al polpaccio. Sulla via del completo recupero (dopo 8 gare saltate) anche Basic, che oltre al problema all’adduttore ha dovuto smaltire i malumori legati a un rinnovo ancora congelato.

Gli infortunati

Zaccagni - Fraioli

Ai box Provedel, Rovella e Zaccagni, il lungodegente Gigot ha ultimato la riabilitazione e scalpita per aggregarsi ai compagni. Appena 23' (da trequartista) per il nigeriano Dele-Bashiru e il senegalese Dia (ieri da centravanti) nelle amichevoli con Iran e Perù: avranno spazio con Giordania e Gambia dopodomani,

quando a Hysaj verrà risparmiato dal 1’ il test match dell’Albania con l’Ucraina. In

tribuna con Andorra, Marusic tornerà nelle rotazioni del Montenegro contro la Slovenia, mentre Ratkov (con la Serbia dopo 19 mesi) spera in una manciata di minuti contro l’Arabia Saudita, pur essendo la quinta scelta in avanti. Archiviato il

debutto simbolico (3’) con la Danimarca, Provstgaard andrà in panchina nella finale

playoff in Repubblica Ceca. Fin qui l’unico titolare (con Isaksen) è il polacco Przyborek, ieri 82’ da seconda punta nel ko (1-0) con l’Under 19 inglese e ancora in campo martedì coi pari età serbi per le qualificazioni agli Europei. Tra mercoledì e giovedì Sarri riabbraccerà tutti e sarà già la volta delle prove tattiche anti-Parma. Sabato sera è in palio un poker di successi in A che a Mau manca dal gennaio 2024.