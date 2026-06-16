Russell Crowe esalta Ultimo: "Sono un suo grande fan. Tifa Roma? Lo perdono"

Russell Crowe ha esaltato Ultimo e parlato della differenza di fede calcistica al Taormina Film Festival

Michelle De Angelis /
Photo by Mark Kolbe/Getty Images via onefootball
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Russell Crowe ha esaltato Ultimo e parlato della differenza di fede calcistica al Taormina Film Festival. Infatti, mentre il cantante è notamente romanista, l'attore sostiene i colori biancocelesti. 

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La battuta di Russell Crowe

Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album 'Solo'. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista di grande talento, sua come cantante che come performer. E se è della Roma, lo perdono. Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. 

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