Russell Crowe esalta Ultimo: "Sono un suo grande fan. Tifa Roma? Lo perdono"

Russell Crowe ha esaltato Ultimo e parlato della differenza di fede calcistica al Taormina Film Festival. Infatti, mentre il cantante è notamente romanista, l'attore sostiene i colori biancocelesti.

La battuta di Russell Crowe

Sono un grandissimo fan di Ultimo, in particolare del suo album 'Solo'. Ha delle bellissime canzoni ed è un artista di grande talento, sua come cantante che come performer. E se è della Roma, lo perdono. Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio.

Il video