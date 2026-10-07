Gattuso racconta Roma: il dettaglio su Formello e la differenza con la moglie

Gennaro Gattuso apprezza la bellezza di Roma, ma ammette di conoscerne ancora poco. Durante un’intervista sul palco del Premio Colalucci, ha raccontato di trascorrere gran parte del tempo a Formello insieme al suo staff.

Roma vista da Gattuso

Alla domanda sulla città, Gattuso ha risposto: «Se mi piace Roma? Sì, ma devo dire che conosco solo Formello». Poi ne ha descritto il fascino: «Dico sempre che Roma è un museo a cielo aperto, di una bellezza incredibile».

Il tempo trascorso a Formello

Gattuso pensa però che avrà poche occasioni per visitarla: «Conoscendomi bene so che me la godrò poco perché sono sempre nel centro sportivo con il mio staff».

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