Dopo il primo flop della Campagna abbonamenti, il tentativo fallito della riapertura
I laziali saranno presenti in trasferta, numerosissimi alla prossima, quella di Udine
“Nessun ripensamento, avanti laziali”
Sono queste le parole scritte nel comunicato da parte del tifo organizzato della Lazio, la cui posizione è sempre la stessa. Nonostante le parole pronunciate in conferenza stampa dal direttore sportivo Fabiani, i laziali ovviamente non si fanno convincere.
“Questi ragazzi hanno bisogno di voi…”
Mentre, con queste parole, il ds invitava i laziali a tornare al fianco della squadra, in vista del match Lazio-Milan la società cerca di limitare i danni economici di un boicottaggio che costerà, secondo quanto riportato da Il Tempo, almeno 20 milioni. Lotito cerca di strappare qualche soldo dai tifosi ospiti, con oltre 6 mila sostenitori rossoneri previsti all'Olimpico, che eventualmente verranno distribuiti in tutta la Curva Maestrelli.
Intanto, i tifosi laziali rimangono fermi sulla decisione che è già stata presa da tempo. In casa il gruppo organizzato sarà assente, la protesta ovviamente continuerà. I colori biancocelesti, come riportato nel comunicato ufficiale del tifo organizzato, si potranno osservare in tutti gli stadi d'Italia. I laziali saranno presenti in trasferta, numerosissimi alla prossima, quella di Udine. Già Bologna è stata colorata di biancoceleste, con gli oltre 3.500 sostenitori laziali, durante la prima di Campionato.
Dopo il flop della Campagna abbonamenti, anche il tentativo della riapertura è fallito. Sono state strappate 200 tessere per un totale di 4.200 abbonamenti, secondo quanto riportato da Il Tempo: record negativo dell'attuale gestione.
Un'olimpico che resterà deserto, a difesa dei propri colori. Questo è un'estremo atto d'amore.