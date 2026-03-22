Le minacce contro Lotito: solidarietà dalla Lega di Serie A e dalla politica

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messagero, massima vicinanza a Claudio Lotito dal mondo della politica e dello sport.

Parole di solidarietà a Lotito

Dopo le recenti minacce e pressioni – comprese scoperta e perquisizione di una tipografia a Marino ritenuta centro operativo di una campagna contro il patron – il vicepresidente della Camera Mulè auspica un argine comune a un «fronte delinquenziale pericolosissimo». «Tentativi di condizionamento inaccettabili», gli fa eco la vicepresidente del Senato Ronzulli, mentre il Ministro per la Pubblica Amministrazione Zangrillo parla di «rivelazioni inquietanti. Né sport né critica, è un reato».

La vicinanza della Lega Serie A

Il sostegno è reiterato dalla Lega di Serie A, che condanna ogni «forma di intimidazione» contraria ai valori di «rispetto, integrità e spirito sportivo». Solidarietà anche da Vito Bardi (Forza Italia), Coordinatore della Commissione Sport per la Conferenza delle Regioni, che stigmatizza uno «scenario inquietante» di «atti delinquenziali».