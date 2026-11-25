Pep Guardiola disse no alla panchina dell'Italia la scorsa estate. L'allenatore spagnolo, 55 anni, lo ha raccontato a Romário TV, il programma YouTube condotto dall'ex fuoriclasse brasiliano. Per la prima volta ha parlato pubblicamente dei contatti con la Federcalcio e delle ragioni per cui non è arrivato alla Nazionale azzurra.

La proposta di Maldini e Leonardo per l'Italia

A presentargli una proposta ufficiale furono Paolo Maldini e Leonardo, ex bandiere del Milan. Guardiola ha confermato di aver parlato con loro: «Ne parlo per la prima volta, ma sì, ho parlato con loro. Ero quasi in imbarazzo nel dire di no all'Italia».

La possibilità di guidare gli azzurri lo attirava molto. Il tecnico ha spiegato quanto avrebbe significato per lui accettare l'incarico: «Sarebbe stato uno dei più grandi onori della mia carriera allenare la nazionale italiana».

La stanchezza dopo dieci anni al Manchester City

Alla base del rifiuto c'era la stanchezza. Guardiola arrivava da dieci anni al Manchester City, durante i quali aveva conquistato sei campionati e una Champions League. Alle spalle aveva inoltre 18 anni complessivi in panchina, scanditi da partite ogni tre giorni.

Sentiva così il bisogno di prendersi una pausa. Nel raccontare quella decisione, ha detto: «Mi sono reso conto che dovevo smettere. Avevo bisogno di un po' di tempo per me stesso».

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il possibile ritorno come ct e il riposo