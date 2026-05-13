Il tifosi interisti ricordano Gabriele Sandri: "Questa finale è scolpita nella tua memoria"

In occasione della finale di Coppa Italia, il clima allo Stadio Olimpico è stato segnato anche dal ricordo di figure rimaste nella memoria delle società e dei tifosi. Prima del fischio d'inizio è stato dedicato un momento anche per Sinisa Mihajlovic, mentre la tifoseria interista ha voluto rendere omaggio a Gabriele Sandri, il tifoso biancoceleste tragicamente scomparso nel 2007, prima della finale dello stesso anno tra Lazio e Inter, e ancora oggi ricordato con grande affetto dal popolo laziale.

Lo striscione

Per la finale di Coppa Italia, i sostenitori nerazzurri hanno esposto uno striscione in suo onore con la scritta: “Questa finale è scolpita nella tua memoria”.