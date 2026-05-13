Finale di Coppa Italia | La moviola di Lazio-Inter

La Lazio non riesce nell'impresa, ma regala con due errori pesanti il trofeo all'Inter. Dal punto di vista arbitrale, Guida non è chiamato a prendere decisioni difficili nelle due aree, l'unico episodio “dirimente” è il dubbio che resta sul calcio d'angolo concesso che porta poi al vantaggio nerazzurro.

La moviola di Lazio-Inter

Guida interviene subito nel match estraendo il giallo dopo 6 minuti nei confronti del Bisseck per un intervento in scivolata su Noslin. Il calcio d'angolo da cui nasce il vantaggio nerazzurro è fortemente dubbio, sembrerebbe dai replay Dumfries a toccare per ultimo e sarebbe dunque dovuta essere rimessa dal fondo. Al 15' è il turno di Bastoni che prende il giallo dopo aver abbattuto Zaccagni che gli era sfuggito via. Al 37' Guida è piuttosto severo nei confronti di Gila ammonendolo per una scivolata su Thuram, dal replay si vede però chiaramente che il centrale della Lazio tocca prima il pallone, se il fallo può essere opinabile, l'ammonizione è decisamente severa.

Il secondo tempo

Guida nel secondo tempo è veramente poco coinvolto, pochi gli episodi che dirimenti, solo all'85° arrivano i primi ammoniti della seconda frazione a seguito di una rissa partita per un fallo di Pedro su Dimarco che fa innesca la scintilla. Guida estrae il cartellino all'indirizzo dei due diretti interessati, per Zaccagni per proteste dalla panchina ed un componente dello staff di Sarri.