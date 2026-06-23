Senti Luis Alberto: "Tornerei alla Lazio ma è difficile con quella persona. Sarri? Mi manca"

In occasione dei Mondiali di calcio, ai microfoni di Dazn, Luis Alberto si è espresso sulla situazione in casa Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi/Getty Images via Onefootball

In occasione dei Mondiali di calcio, ai microfoni di Dazn, Luis Alberto si è espresso sulla situazione in casa Lazio.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

L'intervento di Luis Alberto a Dazn

Tornare alla Lazio? Magari. Sappiamo che è difficile se lì continua ad esserci una persona...

La protesta dei tifosi? Lo dicevo anche prima, sapevo quello che succedeva dentro la Lazio e nelle interviste che ho fatto ho sempre detto quello che pensavo. Ora dopo due anni tutti mi dicono che stavo dicendo la verità.

Sarri mi manca tanto, ho imparato tantissimo da lui come da Inzaghi. Adesso che inizio anche a fare il corso da allenatore ho la fortuna di aver imparato tanto da loro due.

Lazio, mercato a saldo zero e frenata sui rinnovi: il club punta su Cataldi e Patric
Malagò: "Da piccolo ero un lupetto della Roma e un aquilotto della Lazio. Sulla Nazionale..."