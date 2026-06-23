Senti Luis Alberto: "Tornerei alla Lazio ma è difficile con quella persona. Sarri? Mi manca"

In occasione dei Mondiali di calcio, ai microfoni di Dazn, Luis Alberto si è espresso sulla situazione in casa Lazio.

Tornare alla Lazio? Magari. Sappiamo che è difficile se lì continua ad esserci una persona...

La protesta dei tifosi? Lo dicevo anche prima, sapevo quello che succedeva dentro la Lazio e nelle interviste che ho fatto ho sempre detto quello che pensavo. Ora dopo due anni tutti mi dicono che stavo dicendo la verità.

Sarri mi manca tanto, ho imparato tantissimo da lui come da Inzaghi. Adesso che inizio anche a fare il corso da allenatore ho la fortuna di aver imparato tanto da loro due.