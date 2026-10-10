Lazio-Monza, Juric vuole alzare il livello: la sfida dopo la sosta
Dopo il successo sul Sassuolo, il Monza affronta all’Olimpico la Lazio di Gattuso. Juric ha recuperato alcuni giocatori durante la sosta per le Nazionali.
La Lazio attende il Monza all’Olimpico
Dopo l’importante successo contro il Sassuolo, il Monza si prepara a un confronto più impegnativo. Domenica pomeriggio i brianzoli saranno all’Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista insieme a Roma e Inter.
Alla vigilia della sfida, Juric ha indicato l’obiettivo del Monza: «Vogliamo alzare il livello».
Juric tra recuperi e preparazione della partita
Durante la sosta per le Nazionali, il tecnico croato ha recuperato alcuni giocatori e ha potuto studiare le mosse per affrontare la squadra biancoceleste. Il successo sul Sassuolo è il punto di partenza; all’Olimpico, il Monza troverà una delle squadre in testa alla classifica.
Juric è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio.
Nella pagina successiva: Le parole di Juric prima di Lazio-Monza