Lazio-Monza, Juric vuole alzare il livello: la sfida dopo la sosta

La Lazio attende il Monza all’Olimpico

Dopo l’importante successo contro il Sassuolo, il Monza si prepara a un confronto più impegnativo. Domenica pomeriggio i brianzoli saranno all’Olimpico contro la Lazio di Gennaro Gattuso, capolista insieme a Roma e Inter.

Alla vigilia della sfida, Juric ha indicato l’obiettivo del Monza: «Vogliamo alzare il livello».

Juric tra recuperi e preparazione della partita

Durante la sosta per le Nazionali, il tecnico croato ha recuperato alcuni giocatori e ha potuto studiare le mosse per affrontare la squadra biancoceleste. Il successo sul Sassuolo è il punto di partenza; all’Olimpico, il Monza troverà una delle squadre in testa alla classifica.

Juric è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Lazio.

Nella pagina successiva: Le parole di Juric prima di Lazio-Monza