Sfuma Asp Jensen: il danese firma con il Deportivo

Asp Jensen, classe 2006, era stato uno dei nomi valutati dalla Lazio. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club spagnolo ha pubblicato un comunicato ufficiale: il centrocampista danese sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Deportivo La Coruna. È stato trovato l'accordo tra le parti: Asp ha firmato un contratto valido fino al 2031.

L’RC Deportivo ingaggia Jonathan Asp Jensen (Gauerslund, Danimarca, 14 gennaio 2006), che diventa un nuovo giocatore biancoblu dopo aver firmato con il club fino a giugno 2031.Il giovane centrocampista offensivo arriva dal Bayern Monaco, uno dei club di punta del calcio europeo, dove ha completato la sua crescita professionale e ha esordito in Bundesliga con la prima squadra. La sua prima apparizione nella massima serie tedesca risale al 12 maggio 2024, nella partita contro il VfL Wolfsburg.Nella scorsa stagione, Asp Jensen ha compiuto un passo significativo nella sua crescita durante il prestito al Grasshopper Club Zurigo, dove si è affermato come uno dei giovani giocatori più promettenti del calcio europeo. Nella massima serie del campionato svizzero, ha disputato 40 partite ufficiali, realizzando ben 9 gol e 6 assist.Prima della sua esperienza in Svizzera, il nazionale danese Under 16, Under 17 e Under 18 si è distinto nella squadra riserve del Bayern Monaco. Tra le stagioni 2023-24 e 2024-25 ha collezionato 36 presenze, segnando 7 gol e fornendo 13 assist, confermando la sua capacità di creare azioni e contribuire nella trequarti avversaria.Inoltre, Jonathan Asp Jensen vanta esperienza nelle competizioni continentali, avendo disputato 10 partite di UEFA Youth League con la squadra bavarese durante quelle due stagioni, torneo in cui ha anche fornito 3 assist.Con il suo arrivo, il Dépor si arricchisce di un giovane calciatore con esperienza nel calcio professionistico e potenziale internazionale, rafforzando il progetto biancoblu per le prossime stagioni.