Lazio, nomi e incarichi del nuovo staff di Gattuso
Primo giorno di ritiro per la nuova Lazio targata Gennaro Gattuso.
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
I biancocelesti hanno iniziato la preparazione verso la prossima stagione con una doppia sessione di allenamento all'interno del Training Center S.S. Lazio. A guidare il lavoro della squadra, il tecnico insieme al suo staff:
Da sinistra a destra:
Nicholas Cicchetti (match analyst),
Marco Sangermani (collaboratore tecnico),
Bruno Dominici (preparatore atletico),
Luigi Riccio (vice allenatore),
Gennaro Gattuso (allenatore),
Dino Tenderini (preparatore atletico),
Roberto Perrone (preparatore dei portieri),
Cristiano Viotti (preparatore dei portieri),
Franco Ferrini (preparatore recupero infortunati),
Simone Fugalli (preparatore atletico).