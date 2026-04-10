Futuro da scrivere in difesa: pressing su Diogo Leite

In casa Lazio una delle priorità della dirigenza costruire la squadra del futuro, a partire dal reparto difensivo. Ad eccezione di Provsgaard, tutti gli altri difensori laziali hanno il contratto in scadenza nel 2027. Per questo motivo, in vista della prossima sessione estiva, il club non vuole farsi trovare impreparato.

La Lazio velocizza su Diogo Leite

Stando a quanto raccolto da Il Messaggero, tra i profili seguito resta caldo il nome di Diogo Leite, difensore mancino classe 1999 in scadenza con l’Union Berlino. Tuttavia, sul portoghese ci sarebbe una forte concorrenza: in Italia lo seguono anche il Milan e la Fiorentina, mentre in Germania si registra l’interesse del Borussia Dortmund. Al momento, però, il giocatore non ha ancora espresso una preferenza definitiva sulla sua prossima destinazione.

Romagnoli e Gila in uscita, la Lazio punta sul portoghese

Proprio per bruciare la concorrenza, il club biancoceleste vuole accelerare l’operazione per assicurarsi con nuova pedina nella retroguardia. Questo anche alla luce delle situazioni contrattuali di Romagnoli e Gila, destinati entrambi a non rinnovare. L’ex Milan, dopo aver visto saltare l’operazione con l’Al-Sadd a gennaio, non prolungherà il suo contratto, tuttavia il discorso per lo spagnolo potrebbe essere diverso: secondo il quotidiano, Gila potrebbe invece restare fino alla naturale scadenza del contratto.