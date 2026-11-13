Lazio, Gattuso chiede di più per lo staff. Frattesi: «mi ha salvato la vita»

La Lazio vuole prolungare il contratto di Gennaro Gattuso fino al 2029, ma il tecnico prende tempo e pone una richiesta nella trattativa: un aumento per il suo staff di nove persone. Prima di decidere, vuole anche capire che cosa accadrà nel mercato di gennaio.

La Lazio punta al rinnovo fino al 2029

Alla pausa per le nazionali di novembre, i biancocelesti sono primi da soli in Serie A con 29 punti. Hanno la miglior difesa e il terzo miglior attacco del campionato. La squadra gioca con forza e aggressività, coinvolgendo tutti gli undici uomini sia nella fase difensiva sia in quella offensiva.

Gattuso ha dato alla formazione un’identità riconoscibile. che riprende quanto riportato dal Messaggero, la dirigenza si è già messa al lavoro per trovare un accordo con l’allenatore. Il suo rendimento sta attirando anche l’interesse di diverse squadre europee.

Il contratto attuale lega Gattuso alla Lazio fino al 2027 per 1,2 milioni di euro. È prevista un’opzione di rinnovo fino al 2028 collegata al dodicesimo posto, ma il club sta trattando una scadenza più lontana. Il percorso della squadra arriva nonostante le difficoltà economiche della società e le contestazioni dei tifosi nei confronti del presidente Claudio Lotito.

Il mercato di gennaio e la richiesta per i nove collaboratori

Gattuso, per ora, non ha dato una risposta. Vuole vedere se a gennaio resteranno le limitazioni che in estate hanno condizionato gli acquisti della Lazio e se la società dovrà effettuare cessioni. Lotito gli ha promesso che nella sessione invernale non ci saranno partenze, ma l’allenatore attende gli sviluppi del mercato.

Nella trattativa c’è poi la questione dello staff. I nove collaboratori guadagnano attualmente circa 700mila euro complessivi, poco più di 77mila euro a testa in media. Per Gattuso la cifra non riconosce adeguatamente il lavoro svolto negli allenamenti e i risultati ottenuti in campo.

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