Lazio, Przyborek cerca spazio: occasione con la Polonia Under 19

Przyborek e la Lazio: crescita e attesa dell’esordio

Zero minuti disputati, nessun debutto ufficiale: fin qui l’avventura con la Lazio è stata segnata esclusivamente dal lavoro quotidiano in allenamento. Przyborek attende la sua occasione, si allena lontano dai riflettori e assimila le richieste tattiche di Sarri nel ruolo di mezzala. Nel frattempo arriva l’opportunità della Nazionale giovanile, una possibilità concreta per mettersi in evidenza fuori da Formello. Convocato con la Polonia Under 19, scenderà in campo oggi alle 17 contro il Portogallo nelle qualificazioni agli Europei di categoria. In calendario ci sono anche altre due sfide: sabato 28 contro l’Inghilterra e martedì 31 contro la Serbia. Tre partite ravvicinate che rappresentano altrettante vetrine per rilanciarsi, recuperare ritmo e attirare attenzione.

Lazio, Sarri e il futuro di Przyborek: obiettivi e prospettive

Secondo quanto dichiarato da Sarri, il classe 2007 sta pagando l’impatto con il salto dal campionato polacco. Il trasferimento dal Pogon Szczecin alla Lazio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è stato improvviso e il giocatore sta vivendo una fase di adattamento. L’inserimento sarà graduale e il minutaggio deve ancora iniziare. Dopo aver compiuto 19 anni il primo gennaio, poche settimane prima dell’ufficialità del trasferimento, il giovane si sta ambientando nel nuovo contesto. Solo attraverso progressi costanti potrà conquistare spazio nelle gare ufficiali. Lo staff tecnico lo osserva con attenzione, valutandone crescita e potenziale. Nessuna fretta, ma tanta voglia di emergere. Arrivato a fine gennaio, sogna l’esordio in biancoceleste: finora si è dedicato agli allenamenti, ma punta a dimostrare rapidamente di poter reggere l’impatto con il calcio italiano. La convocazione con la Polonia Under 19 rappresenta anche un sostegno mentale e un’occasione per ritrovare il campo. Da Formello seguiranno con interesse le sue prestazioni. La società crede nelle sue qualità: «Mi sento pronto, sono entusiasta di iniziare questa nuova esperienza in un club importante. Non vedo l’ora di giocare», aveva dichiarato alla presentazione. Fabiani aveva sottolineato la fiducia nel talento: «È un profilo che seguiamo da tempo, con qualità tecniche notevoli. In futuro farà parlare di sé». Przyborek vuole trasformarsi da promessa a risorsa concreta per la Lazio.