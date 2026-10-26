Lazio, Mandas guida la difesa: in Europa solo il Dortmund fa meglio

La Lazio ha subito cinque gol in Serie A: considerando i cinque principali campionati d’Europa, soltanto il Borussia Dortmund ha fatto meglio, con quattro reti incassate. Secondo quanto riportato da GoldBetlive, I biancocelesti condividono quota cinque con Arsenal e Lione. Alla solidità della difesa si accompagna il primato in classifica della squadra di Gennaro Gattuso.

Cinque reti subite, l’ultima contro il Parma

L’ultimo gol incassato dalla Lazio è arrivato nel recupero contro il Parma, quando non poteva più incidere sul risultato. Il dato delle cinque reti subite riflette il rendimento del reparto arretrato, dal portiere ai difensori, e il lavoro svolto da Gattuso.

Nel confronto con le squadre dei cinque principali campionati europei, il Borussia Dortmund è l’unica ad aver concesso meno gol. Arsenal e Lione sono invece appaiate alla Lazio, tutte a quota cinque.

Mandas, dal ritorno a Roma alla maglia da titolare

Tra i protagonisti della tenuta difensiva c’è Christos Mandas. Il portiere greco ha attraversato una stagione difficile e, dopo aver trovato poco spazio alle spalle di Provedel e Motta, aveva chiesto di essere ceduto. Era approdato al Bournemouth, senza riuscire a imporsi.

Il ritorno a Roma ha cambiato il suo percorso: Mandas si è preso il posto da titolare e i suoi interventi, spesso decisivi, lo hanno reso il portiere meno battuto della Serie A. Da incognita è diventato una certezza e uno dei volti del momento positivo dei biancocelesti.

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