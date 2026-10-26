Figc, Galliani tesserato con l'Enotria: verso la sfida a Malagò

Adriano Galliani ha completato il tesseramento con l'Enotria 1908, passaggio formale necessario per candidarsi alla presidenza della Figc contro Giovanni Malagò. Secondo quanto riportato da SportMediaset, L'ex amministratore delegato di Milan e Monza, senatore di Forza Italia, è diventato dirigente accompagnatore dello storico club dilettantistico milanese.

Il tesseramento di Galliani e il sostegno alla candidatura

Galliani intende presentare la candidatura, mentre resta da definire quale componente farà il suo nome. La sua preferenza va all'appoggio della Lega Serie A; in alternativa, potrebbe ottenere quello della Lega Nazionale Dilettanti guidata da Giancarlo Abete, sconfitto a giugno proprio da Malagò.

Il tesseramento con l'Enotria gli consente dunque di compiere il passaggio richiesto per la candidatura. La questione del sostegno, invece, resta legata agli orientamenti delle componenti chiamate a esprimersi.

Malagò, i risultati delle Nazionali e la scelta dei club

L'attuale commissario federale Malagò ritiene di avere le possibilità per ripetere il successo elettorale. Tra gli elementi che può presentare ai club ci sono i risultati dei suoi primi quattro mesi: le partnership rinnovate e quelle nuove attese a breve, oltre al percorso delle Nazionali.

L'Italia del ct Roberto Mancini ha ottenuto vittorie in Nations League. La fonte collega quei risultati anche al rinnovamento del gruppo e all'inserimento di molti giovani, tra cui Kayode e Romano. L'Under 21 si è qualificata con largo anticipo agli Europei di categoria, mentre la Nazionale femminile è vicina al Mondiale e giocherà la finale dei playoff contro la Finlandia.

Secondo SportMediaset, la Serie A è divisa tra due schieramenti e numerosi club ancora indecisi. C'è attesa per un vertice informale tra le società medio-piccole: saranno più di dieci e, stando alle indiscrezioni, potrebbero essere 14, tutte collegate da remoto. Dovranno valutare se sostenere ancora Malagò o orientarsi su Galliani, in un confronto segnato da pressioni e interessi.

Per presentare una candidatura servono 11 firme entro il 4 novembre. I contatti tra i candidati e i club sono fitti, con l'obiettivo di conquistare i voti ancora mancanti.

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