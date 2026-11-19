Marco Brescianini e Denis Man sono due profili sondati da Fabiani per la Lazio, mentre resta da chiarire se il club potrà operare nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Lottomatica, Lotito sta lavorando a un piano economico-finanziario che permetta al direttore sportivo di cercare rinforzi per Gattuso, secondo quanto riferisce Lottomatica.

Lotito cerca il via libera per il mercato

Fino a qualche settimana fa, il blocco del mercato sembrava quasi certo. Lotito punta però a ottenere il via libera della Commissione indipendente, che ha preso il posto della Covisoc.

Tra le operazioni su cui lavora ci sono l’anticipo dei crediti futuri legati alle sponsorizzazioni e una proroga per dilazionare il pagamento delle vecchie imposte relative agli anni del Covid. Dall’esito di questo lavoro dipende la possibilità per Fabiani di intervenire a gennaio.

Brescianini, gli inserimenti apprezzati da Gattuso

Nel frattempo, Fabiani sta valutando diversi calciatori. Uno dei nomi indicati è Marco Brescianini, che la fonte presenta come giocatore di proprietà della Fiorentina. Gattuso lo apprezza soprattutto per la capacità di inserirsi in area di rigore.

L’operazione non viene considerata semplice. La Lazio può comunque contare su un elemento nei rapporti per un’eventuale trattativa: Brescianini ha lo stesso agente di Pinamonti.

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